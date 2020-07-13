В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога
Жители микрорайона Крутые Ключи в Самаре обратились к властям с вопросом асфальтирования дороги на перекрестке улицы Мира и бульвара Финютина. С ответом выступили представители районной администрации.
– Асфальтирование данного участка невозможно. Минтрансом региона разрабатывается проект строительства участка дороги по улице Мира от 1-го кольца до бульвара Финютина, – говорится в сообщении.
Также планируется строительство тоннеля в рамках 5-го этапа Северного шоссе. Он, по словам министерства строительства и автомобильных дорог Самарской области, появился в ноябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU