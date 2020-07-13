2020-07-13T13:31:05+03:00
Общество

В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога

Сейчас проект находится в стадии разработки
Владислав КИРСАНОВ
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Власти прояснили ситуацию с дорогой на этом участкеВласти прояснили ситуацию с дорогой на этом участкеФото: Соцсети
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Жители микрорайона Крутые Ключи в Самаре обратились к властям с вопросом асфальтирования дороги на перекрестке улицы Мира и бульвара Финютина. С ответом выступили представители районной администрации.

– Асфальтирование данного участка невозможно. Минтрансом региона разрабатывается проект строительства участка дороги по улице Мира от 1-го кольца до бульвара Финютина, – говорится в сообщении.

Также планируется строительство тоннеля в рамках 5-го этапа Северного шоссе. Он, по словам министерства строительства и автомобильных дорог Самарской области, появился в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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