В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога

13 Июль 2020 2020-07-13T13:31:05+03:00

Власти прояснили ситуацию с дорогой на этом участке Фото: Соцсети

Сейчас проект находится в стадии разработки

Изменить размер текста: A A

Жители микрорайона Крутые Ключи в Самаре обратились к властям с вопросом асфальтирования дороги на перекрестке улицы Мира и бульвара Финютина. С ответом выступили представители районной администрации.

– Асфальтирование данного участка невозможно. Минтрансом региона разрабатывается проект строительства участка дороги по улице Мира от 1-го кольца до бульвара Финютина, – говорится в сообщении.

Также планируется строительство тоннеля в рамках 5-го этапа Северного шоссе. Он, по словам министерства строительства и автомобильных дорог Самарской области, появился в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU