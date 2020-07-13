Сотни жителей Самары могут остаться без тепла и горячей воды из-за чужих долгов

13 Июль 2020 2020-07-13T15:04:08+03:00

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В Самаре сотни жителей города могут остаться без горячей воды и тепла. Газпром межрегионгаз Самара заявил, что готов приостановить поставку газа крупнейшему неплательщику компании СамРЭК - Эксплуатация. Организация имеет котельные и занимается поставкой услуг населению. Но за газ они не доплатили. За последние 3 года задолженность выросла в 2,7 раз.

- Ситуация не меняется из года в год. К сожалению, в конечном итоге без отопления и горячей воды останутся обычные люди, которые добросовестно оплачивают счета, - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.

Как объяснил поставщик газа, до этого был утвержден график погашения задолженности, но компания его не исполняет. Ситуацию уже не раз обсуждали в областном правительстве, однако и это не привело к решению проблемы. Заложниками этой неприятной ситуации могут стать простые люди, которые просто не получат привычных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU