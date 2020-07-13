2020-07-13T15:04:08+03:00
Общество

Сотни жителей Самары могут остаться без тепла и горячей воды из-за чужих долгов

ООО «Газпром межрегионгаз Самара» готовится приостановить поставку газа крупнейшему неплательщику ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Кто-то платит, а кто-то делает долгиКто-то платит, а кто-то делает долги
Изменить размер текста:

В Самаре сотни жителей города могут остаться без горячей воды и тепла. Газпром межрегионгаз Самара заявил, что готов приостановить поставку газа крупнейшему неплательщику компании СамРЭК - Эксплуатация. Организация имеет котельные и занимается поставкой услуг населению. Но за газ они не доплатили. За последние 3 года задолженность выросла в 2,7 раз.

- Ситуация не меняется из года в год. К сожалению, в конечном итоге без отопления и горячей воды останутся обычные люди, которые добросовестно оплачивают счета, - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.

Как объяснил поставщик газа, до этого был утвержден график погашения задолженности, но компания его не исполняет. Ситуацию уже не раз обсуждали в областном правительстве, однако и это не привело к решению проблемы. Заложниками этой неприятной ситуации могут стать простые люди, которые просто не получат привычных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар на складе полиэтилена в Самаре 13 июля 2020 года: последние новости на 18.00
В Самаре б/у телефоны подорожали, а спрос на них не вырос
В Самаре гендиректора фирмы подозревают в махинациях с налогами на более 355 млн рублей
Подробности пожара на складе с краской и полиэтиленом в Самаре-2020: приехал поезд, ждут вертолета
Пожар на складе на Заводском шоссе будут тушить с вертолета
Появились фотографии смертельной аварии с лосем в Самарской области
Видео пожара на складе на Заводском шоссе в Самаре 13 июля 2020 года опубликовали МЧС
Сотни жителей Самары могут остаться без тепла и горячей воды из-за чужих долгов
В Самаре в районе Заводского шоссе загорелся склад
В Крутых Ключах в Самаре может появиться новая дорога
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области 3607 человек
В Самарской области «Приора» без водителя наехала на палатку с 40-летней женщиной
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 72 человека в Самарской области
В Тольятти у молодой мамы, которая "забыла" своего сына в подъезде, забрали двух детей
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Тольятти водитель автобуса протащил по асфальту 84-летнюю пенсионерку
В Самарской области задержали водителя из Москвы, который купил права в переходе метро
В Самарской области еще 72 человек заболели коронавирусом
В Самарской области организация сливала отходы в реку Сок
В Самарской области в ДТП с лосем погибла 27-летняя пассажирка иномарки
В Самарской области ожидается до +41 градуса
В Парке металлургов озеро превращается в болото
В Самаре частично перекроют движение на пересечении Вилоновской и Спортивной
Андрей Талалаев: «После победы над «Арсеналом» игроки «Крыльев» «разжали булки»
В Самаре появился на свет пятикилограммовый младенец