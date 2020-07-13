Появились фотографии смертельной аварии с лосем в Самарской области
Сотрудники полиции Самарской области опубликовали фотографии смертельного ДТП, которое произошло в ночное время суток на 49-м километре автодороги «Кинель–Богатое».
– «Хендай» на полной скорости сбил лося. В результате происшествия погибла 27-летняя девушка. Животное также скончалось на месте, – сообщают представители ГУ МВД России по Самарской области.
Шансов спастись от такого удара почти не былоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Выяснение всех обстоятельств дел продолжается. На фото, которое опубликовали полицейские, заметно, что удар пришелся в пассажирскую сторону. Шансов спастись у девушки практически не было. Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU