2020-07-13T15:35:32+03:00
Общество

Появились фотографии смертельной аварии с лосем в Самарской области

В происшествии погибла 27-летняя девушка
Владислав КИРСАНОВ
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Происшествие произошло в темное время сутокПроисшествие произошло в темное время сутокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самарской области опубликовали фотографии смертельного ДТП, которое произошло в ночное время суток на 49-м километре автодороги «Кинель–Богатое».

– «Хендай» на полной скорости сбил лося. В результате происшествия погибла 27-летняя девушка. Животное также скончалось на месте, – сообщают представители ГУ МВД России по Самарской области.

Шансов спастись от такого удара почти не было Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Шансов спастись от такого удара почти не былоФото: ГУ МВД России по Самарской области

Выяснение всех обстоятельств дел продолжается. На фото, которое опубликовали полицейские, заметно, что удар пришелся в пассажирскую сторону. Шансов спастись у девушки практически не было. Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдать ПДД и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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