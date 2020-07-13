В Самаре гендиректора фирмы подозревают в махинациях с налогами на более 355 млн рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T16:03:03+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самаре предъявил обвинение генеральному директору ООО «ТД Реметалл-С» в совершении двух преступлений: уклонении от уплаты налогов, а также сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере.

– Предполагается, что с января 2013 по декабрь 2016 он умышленно занижал суммы налогооблагаемого оборота предприятия. Это происходило с помощь заключения фиктивных договоров и фиктивного документооборота по операциям приобретения товара. Сумма налогов составила более 355 миллионов рублей, – передает пресс-служба следователей.

Также мужчина подозревается в том, что с ноября 2018 по февраль 2019 совершил сокрытие денежных средств организации на 14 миллионов рублей. Задержанный находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU