В Самаре б/у телефоны подорожали, а спрос на них не вырос

13 Июль 2020 2020-07-13T17:06:59+03:00

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Аналитики компании Авито посчитали, вырос ли у самарцев спрос на б/ушные телефоны. Оказалось, что цены на них увеличились, а вот покупать такие модели чаще горожане не стали. Видимо, кризис сказался не так уж сильно и люди предпочитают новые модели.

- В Самаре продажи не изменились, а средняя цена мобильного телефона увеличилась на 6% и установилась на уровне 10 150 рублей, - отмечают аналитики.

Лидеры продаж — iPhone, Samsung и Xiaomi. Продажи iPhone, который занимает первое место по популярности среди всех мобильных телефонов на Авито, выросли на 17% по сравнению со II кварталом 2019 года. Но не смотря на возросшую цену ( в среднем — 14 600 рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году), в Самаре продажи iPhone выросли на 7% . А вот с Samsung обратная ситуация — телефоны данной марки продают на 11% реже. Для сравнения, популярность Samsung в Волгограде увеличилась на 28%. Чаще всего в Самаре выбирают Xiaomi — спрос возрос на 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU