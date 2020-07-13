2020-07-13T17:54:39+03:00
Общество

На пост губернатора Хабаровского края может претендовать выходец из Самары

Михаила Дегтярева эксперты называют одной из возможных кандидатур на этот пост
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Михаил Дегтярев может сменить ФургалаМихаил Дегтярев может сменить Фургала
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Депутата от ЛДПР, уроженца Самары Михаила Дегтярева эксперты считают одним из вероятных кандидатов на пост главы Хабаровского края. Таким мнением источников, разбирающихся в политической ситуации в регионе, поделился Коммерсант.

Фамилию Дегтярева называют в числе возможных преемников Сергея Фургала, который сейчас арестован за грехи начала 00-х. Также среди этих фамилий заместитель пока еще не лишенного поста губернатора. Также переговоры вели - по информации источников издания - с замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым.

Михаил Дегтярев - депутат Госдумы от ЛДПР седьмого созыва, уроженец Самары, закончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева. Человек достаточно публичный: например, в 2018 году он в стихах разговаривал с Шнуровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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