На пост губернатора Хабаровского края может претендовать выходец из Самары
Депутата от ЛДПР, уроженца Самары Михаила Дегтярева эксперты считают одним из вероятных кандидатов на пост главы Хабаровского края. Таким мнением источников, разбирающихся в политической ситуации в регионе, поделился Коммерсант.
Фамилию Дегтярева называют в числе возможных преемников Сергея Фургала, который сейчас арестован за грехи начала 00-х. Также среди этих фамилий заместитель пока еще не лишенного поста губернатора. Также переговоры вели - по информации источников издания - с замполпреда президента в ДФО Григорием Курановым.
Михаил Дегтярев - депутат Госдумы от ЛДПР седьмого созыва, уроженец Самары, закончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева. Человек достаточно публичный: например, в 2018 году он в стихах разговаривал с Шнуровым.
ИСТОЧНИК KP.RU