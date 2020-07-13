2020-07-13T18:09:36+03:00
Общество

Три красотки из Самары претендуют на победу в конкурсе "Мисс Офис - 2020"

Рассказываем все об этих девушках и показываем их [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Три самарские претендентки на "Мисс Офис"Три самарские претендентки на "Мисс Офис"
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Три красавицы из Самары прошли в полуфинал международного конкурса красоты "Мисс Офис". Всего к интернет голосованию допустили только 100 лучших девушек из России и сразу трое очаровательных сотрудниц офисов из нашего региона попали в их число.

В финал попадут только 30 самых успешных и талантливых девушек. Голосование начнется в сентябре. Главная победительница получит 2 миллиона рублей и возможность стать лицом компании "Комус". Финалисток ждет дождь из подарков: умные гаджеты, украшения с бриллиантами и многое другое.

Участницы из Самары, преодолевшие дистанционный кастинг - это Валерия Плеханова, юрисконсульт, руководитель отдела продаж Елена Дмитриева и бухгалтер Дарья Богатырева.

Как сообщают организаторы, основная цель конкурса - популяризация образа деловой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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