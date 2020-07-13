2020-07-13T21:35:44+03:00
Общество

В Самаре выявили загрязнение в воздухе из-за пожара на складе полиэтилена

Сразу в нескольких районах города буквально нечем дышать
Владислав КИРСАНОВ
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Замеры делают каждые 30 минут ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской областиЗамеры делают каждые 30 минут ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области
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Роспотребнадзор по Самарской области зафиксировал в воздухе столицы региона нарушения из-за пожара на складе полиэтилена. Превышено содержание в нем сажи и пыли.

– Жителям Октябрьского, Кировского, Советского и Железнодорожного районов Самары рекомендуют закрыть окна, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, а также избегать длительного нахождения на воздухе. Занавешивать места поступления воздуха – окна и форточки увлажненной тканью и периодически ее менять, – говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что качество воздуха в городе находится на постоянном контроле. Специалисты каждые 30 минут делают соответствующие замеры. Пожар на площади 7500 квадратных метров был локализован, но информации о его ликвидации по-прежнему нет.

Глава самарского управления МЧС Олег Бойко рассказал подробности пожара на складе в Самаре 13 июля 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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