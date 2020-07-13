Разворотило на ходу: в Самаре сломанное ураганом дерево влетело в иномарку

13 Июль 2020 2020-07-13T22:26:18+03:00

Водитель иномарки от неожиданности даже не успел увернуться от сломанного дерева Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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На следующий день после урагана в Тольятти, стихия решила нагрянуть в Самару. За несколько часов она натворила немало дел. Среди последствий сбои в электричестве, вставшие троллейбусы и множество сломанных деревьев. Одно из них на ходу остановило Рено Дастер.

По словам очевидцев, иномарка двигалась по улице Коммунистической в сторону Московского шоссе.

Напротив школы №70 прямо перед ней рухнуло дерево, и угодило прямиком в переднюю правую часть кузова. Машина еще какое-то время продолжала движение и упавший ствол распорол ей часть левого бока.

Водитель был в шоке и только спустя несколько минут понял, что ему повезло.

- Ехал и тут неожиданно дерево рухнуло и разворотило правую переднюю часть кузова. Ладно не в лобовое с моей стороны. Могло быть и хуже, а так жив, здоров и страховка есть, - рассказал водитель Рено корреспонденту «КП-Самара».

Сразу после ЧП мужчина вызвал сотрудников ГИБДД и зафиксировал все повреждение на фото и видео. Теперь его интересует, во сколько обойдется ремонт авто, выплатят ли страховку за повреждения из-за форс-мажора и покроет ли она восстановление авто.

На место ДТП сразу вызвали сотрудников ГИБДДФото: Вера ЦЫГАНКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU