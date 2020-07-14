Видео удара молнии в ЛЭП в Самаре 13 июля 2020 опубликовали очевидцы

14 Июль 2020 2020-07-14T08:41:51+03:00

Зрелищный удар молнии в ЛЭП в Самаре 13 июля попал на видео и это впечатляет

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Опубликовано видео удара молнии в ЛЭП в Самаре 13 июля 2020 года около Самарского университета на Московском шоссе. Им поделились в социальных сетях очевидцы. Гроза в понедельник началась уже поздно вечером, сначала просто хмурилось небо, потом начали сверкать молнии, пошел дождь. Стихия все расходилась. И в какой-то момент на Московском шоссе случился огненный взрыв - прямо как в кино.

- Это произошло между улицами Революционная и проспектом Масленникова. Мы сначала услышали грохот, а потом за деревьями вспыхнул огненный шар, который мгновенно вырос и вспыхнуло пламя. Сильный ветер начал раздувать пламя и многие автомобилисты просто не решались ехать прямо, - рассказали очевидцы.

Из-за ЧП некоторые дома остались без света. Жители новых домов в Постниковом Овраге говорят, что там отключили электричество и люди застряли в лифтах.

Правда, по поводу ЧП есть и другие мнения. Некоторые горожане считают, что провода просто схлестнуло между собой, а молнии там не было - ее не видно и на кадрах ролика.

Молния ударила в ЛЭП в Самаре. Столб света.

ИСТОЧНИК KP.RU