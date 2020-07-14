2020-07-14T11:13:07+03:00
Общество

В Самаре из-за футбола перекроют дороги

Поединок состоится завтра, 15 июля, на «Самара Арене»
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Болельщиков просят заранее планировать свой маршрутБолельщиков просят заранее планировать свой маршрутФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Организаторы матча 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» предупредили автолюбителей о перекрытии дорог перед игрой, а также рассказали, как попасть владельцам машин на парковки. Так, будет перекрыто движение на улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена-2018 в оба направления.

– Проехать по ул. Дальней и оставить машину на Южной парковке стадиона «Самара Арена» до 16:00 смогут все болельщики, имеющие билеты на матч, а после 16:00 только владельцы сезонных автопропусков на Южную парковку стадиона, имеющие билеты на матч. Срок действия сезонных автопропусков продлён до 30 июля, – говорится в сообщении пресс-службы КС.

Бесплатный доступ организован в Северную и Восточную парковки арены. Кроме того будет работать общественный транспорт. Трамвайные маршруты 5, 7, 25 будут следовать до остановки стадион. Кроме того, по Московскому шоссе будут следовать автобусы 1, 45, 67, 96, 205, 268, 295. Игра состоится завтра, 15 июля и начнется в 19:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре возбудят уголовное дело по факту крупного пожара на складах
Полезное бизнес-лето для будущих предпринимателей 14-17 лет!
В Самарской области задержали 45-летнего ранее судимого мужчину с наркотиками
В Самарской области мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет
Самарская таможня задержала мужчину с полкило анаболиков
Медики раскрыли причины смерти от коронавируса еще двух человек в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 65 человек в Самарской области
Начало матча «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесено из-за жары
В Самаре из-за футбола перекроют дороги
В Самаре готовы создать Единую информационную систему мониторинга примыканий и пересечений к железным дорогам
В Самарской области за сутки умерло от коронавируса еще два человека
В Самарской области еще 65 человек заболели коронавирусом
В Тольятти мужчина за ночь украл два велосипеда