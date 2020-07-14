В Самаре из-за футбола перекроют дороги

14 Июль 2020 2020-07-14T11:13:07+03:00

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Организаторы матча 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» предупредили автолюбителей о перекрытии дорог перед игрой, а также рассказали, как попасть владельцам машин на парковки. Так, будет перекрыто движение на улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена-2018 в оба направления.

– Проехать по ул. Дальней и оставить машину на Южной парковке стадиона «Самара Арена» до 16:00 смогут все болельщики, имеющие билеты на матч, а после 16:00 только владельцы сезонных автопропусков на Южную парковку стадиона, имеющие билеты на матч. Срок действия сезонных автопропусков продлён до 30 июля, – говорится в сообщении пресс-службы КС.

Бесплатный доступ организован в Северную и Восточную парковки арены. Кроме того будет работать общественный транспорт. Трамвайные маршруты 5, 7, 25 будут следовать до остановки стадион. Кроме того, по Московскому шоссе будут следовать автобусы 1, 45, 67, 96, 205, 268, 295. Игра состоится завтра, 15 июля и начнется в 19:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU