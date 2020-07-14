2020-07-14T11:29:04+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 65 человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 65 жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 6019 заболевших COVID-19Всего в области 6019 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших в регионе, выявленных сегодня, 14 июля. За минувшие сутки в губернии появилось 65 новых заболевших, а их общее число достигло 6019 жителей. 3666 пациентов выздоровели и были выписаны, еще 66 – скончались.

– 50 человек зафиксировано в Самаре, еще пять – в Кинеле, по два – в Тольятти, Волжском районе, по одному – в Сызрани, Большеглушицком, Большечерниговском, Елховском, Кинельском, Кошкинском районах. Четыре человека ранее контактировали с уже заболевшими: два таких в Самаре, по одному – в Кинеле и Сызрани, – говорится в сообщении.

У 41 пациента коронавирус обнаружили при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 20 человек болели, не имея никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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