2020-07-14T16:31:17+03:00
Общество

В Самаре на месте бывшего рынка на Аэродромной посадят 100-метровую ель

В мэрии рассказали, когда завершат благоустройство на территории бывшего рынка и показали, как будет выглядеть площадка [фото]
Ольга НОВИКОВА
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Благоустройство на месте бывшего рынка обещают закончить к сентябрюБлагоустройство на месте бывшего рынка обещают закончить к сентябрю
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В Самаре на месте бывшего стихийного рынка на пересечении ул. Аэродромной и Авроры высадят 100-метровую ель. Дерево специально выписали из Пермского края. Об этом рассказали в мэрии Самары.

Сейчас на месте бывшего рынка продолжаются работы по благоустройству, завершить их планируют к сентябрю. Преображается вся территория площадью 20 тысяч квадратных метров от ул. Аэродромной до ул. Мориса Тореза. После завершения работ здесь должна появиться прогулочная зона для семейного отдыха с фонтаном и спортплощадкой.

- Сейчас здесь уже вывезли старый грунт, демонтировали старый асфальт, проложили коммуникации. Идет устройство газона с автополивом, рабочие укладывают плитку и заканчивают подпорную стенку вдоль дороги, - сообщили в мэрии. – На следующей недели начнется мрнтаж оборудования на спортивной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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