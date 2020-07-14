В Самаре рухнувшее дерево придавило магазин, но он продолжил работать

Магазин продолжил работать в спокойном режиме

Вечером 13 июля на пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова ураган повалил дерево на пекарню «Хлебница». Об этом журналистам КП-Самара сообщил очевидец:

- Заметил, когда заходил сюда. Пекарня продолжает работать как обычно. Пострадала, видимо, только вывеска. "Убежала" буква л, слово получилось вполне подходящее к ситуации, - рассказал читатель КП-Самара. По его словам, дерево скорее всего было сухое.

Тем временем последствия урагана – поваленные деревья и столбы – устраняют по всему городу. От некоторых пострадали машины и окна близлежащих домов, на улицах Гагарина и Мичурина было временно перекрыто движение. На Московском шоссе в результате попадания молнии в ЛЭП произошло возгорание, из-за чего в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары частично отключилась электроэнергии.

Обо всех ужасающих событиях понедельника, 13-го в нашем репортаже.