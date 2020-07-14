2020-07-14T16:39:46+03:00
Общество

В Тольятти продолжают устанавливать цветочные клумбы во дворах и вдоль дорог

Об этом попросили горожане в социальных сетях
Егор ТКАЧЕНКО
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Таких цветочных объектов станет большеТаких цветочных объектов станет больше
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Депутат Самарской губернской думы Денис Волков разместил в своем инстаграме ролик, в котором жители Тольятти просят посадить как можно больше цветов вдоль дорог и во дворах. Компания «ЭкоВоз», которую Волков возглавляет, уже много лет занимается озеленением и благоустройством Автограда. Этот год не стал исключением.

– Фирменные зеленые клумбы «ЭкоВоза» появились в Сквере семейного счастья в 17 квартале по улице Тополиной, на разделительной полосе в районе 13-го квартала, возле памятного знака в 14-ом квартале. Кроме того, «ЭкоВоз» продолжает благоустраивать «кольцо» Свердлова-40 лет Победы, – сообщили представители группы компаний.

Жители высказывают свою благодарность компании за то, что она вкладывает свои средства в родной город, делая его ярче и красивее. При этом горожане надеются, что таких пространств будет значительно больше. Это, по их мнению, позволит сделать водителей на дорогах, а также простых жителей добрее. Представители компании ответили, что установка дополнительных цветочных клумб есть в планах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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