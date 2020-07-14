2020-07-14T17:17:07+03:00
Общество

Власти Самары рассказали о состоянии озера в парке Металлургов

Из-за жаркой погоды там очень непростая обстановка
Владислав КИРСАНОВ
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За озером установлен постоянный контроль ФОТО: Администрация СамарыЗа озером установлен постоянный контроль ФОТО: Администрация Самары
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Администрация Самары рассказала о состоянии озера в парке имени 50-летия Октября, также известном как парк Металлургов. Малоснежная зима и жаркое лето привели к уменьшению количества воды там, а также ускоренному цветению водорослей.

– В настоящее время помимо подпитки озера из системы водоснабжения еще в мае был подключен резервный источник водоснабжения. Это несколько улучшает ситуацию и позволяет наполнять водоем на дополнительные 14 000 кубометров воды в месяц, – говорится в сообщении властей города.

Благодаря этим мерам уровень воды поднялся на 40 сантиметров. Но чтобы восстановить нормальное состояние, потребуется еще два месяца активного наполнения. Отдельный вопрос – цветение воды. Ежедневно сотрудники предприятий достают по 30-40 мешков водорослей. Ожидается, что этой осенью озеро вернется в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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