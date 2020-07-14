2020-07-14T17:49:23+03:00
Общество

Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту гибели подростков на воде

За два дня утонули четырех детей
Владислав КИРСАНОВ
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По результатам проверки виновных привлекут к ответственностиПо результатам проверки виновных привлекут к ответственностиФото: Архив "КП"
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Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту гибели четырех подростков. 5 июля в пруду Малое Ибрякино Похвистневкого района утонули два мальчика – 13 и 15 лет, а на следующий день из Чапаевки достали 10-летнего мальчика, а 11 июля – трагический случай произошел в пруду деревни Матьян Похвистневского района. Там утонул 11-летний мальчик.

– Прокурорам предстоит дать оценку деятельности муниципалитета и органов полиции по установлению контроля за обеспечением безопасности и правопорядка на территории мест купания и отдыха, – говорится в сообщении надзорного органа.

После проведенной проверки будут установлены виновные лица, которых могут привлечь к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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