Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту гибели подростков на воде

14 Июль 2020 2020-07-14T17:49:23+03:00

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Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту гибели четырех подростков. 5 июля в пруду Малое Ибрякино Похвистневкого района утонули два мальчика – 13 и 15 лет, а на следующий день из Чапаевки достали 10-летнего мальчика, а 11 июля – трагический случай произошел в пруду деревни Матьян Похвистневского района. Там утонул 11-летний мальчик.

– Прокурорам предстоит дать оценку деятельности муниципалитета и органов полиции по установлению контроля за обеспечением безопасности и правопорядка на территории мест купания и отдыха, – говорится в сообщении надзорного органа.

После проведенной проверки будут установлены виновные лица, которых могут привлечь к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU