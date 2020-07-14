2020-07-14T18:34:36+03:00
Общество

Стало известно, почему Сызрань накрыл плотный смог

Дым мог прийти в город из-за Волги
Ольга НОВИКОВА
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Над городом стоял туман с запахом дыма. Фото: КТВ - ЛучНад городом стоял туман с запахом дыма. Фото: КТВ - Луч
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Стало известно, почему Сызрань накрыл плотный смог. Туман с запахом дыма окутал сразу несколько районов города, жалобы от его жителей поступали отовсюду, пишет КТВ-Луч.

Некоторые предполагали, что в городе произошел пожар, некоторые считали, что дым и запах гари принесло издалека..

- Неужели это из Самары с горящего склада с полиэтиленом ветром принесло? – недоумевали сызранцы.

В управлении ГО и ЧС горожан успокоили – в городе никаких пожаров не зафиксировано. Оказалось, что в окутавшем Сызрань смоге действительно повинен пожар за рекой. Однако не в Самаре, а в Екатериновке (Приволжский район). Здесь сильно горела трава, а южный ветер сносил дым за реку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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