Стали известны направления, по которым будет работать Самарский научно-образовательный центр

14 Июль 2020 2020-07-14T20:14:39+03:00

Первое в этом году заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего" провел губернатор Дмитрий Азаров

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Стали известны направления, по которым будет работать Самарской научно-образовательный центр (НОЦ). Комитеты по направлениям работы сформировали на организационном заседании наблюдательного совета. Его провел 14 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Направления работы созданного в 2019 году НОЦ Самарской области включают ключевые для инновационного развития региона направления исследований. Среди них - двигателестроение, медицинские технологии, искусственный интеллект, альтернативная энергетика и т.д.

- Задачу создания научно-образовательных центров поставил Президент РФ Владимир Путин. И сейчас мы создаем предпосылки для создания НОЦ мирового уровня. Проведена огромная аналитическая работа, которая помогла определить конкурентоспособные отрасли исследований. Отстроено взаимодействие с генконструкторами и научно-техническими советами индустриальных партнеров. Совершенно очевидно, наше партнерство становится все заметнее на карте инновационно-технологического развития России, - отметил Дмитрий Азаров.

На заседании решили необходимые организационные вопросы и утвердили базовые документы НОЦ, а также приняли решение о выборах главы управляющего совета и комитетов. Председателем Управляющего совета НОЦ предложено стать ректору Самарского университета Владимир Богатырев. Его заместителями - проректоры по перспективным работам Санкт-Петербургского политехнического университета Алексею Боровкову, генконструктору ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Кузнецов» Павлу Чупину и статс-секретарю НОЦ «Инженерия будущего» Денису Гусеву.

ИСТОЧНИК KP.RU