Дмитрий Азаров рассказал, как будут работать фитнес-центры и бассейны с 15 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T20:59:01+03:00

Они наконец откроются, но будут работать с ограничениями

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С 15 июля в Самарской области откроются фитнес-центры и бассейны. Однако работать они будут с ограничениями. Об этом рассказал на своей странице в соцсети губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- С завтрашнего дня фитнес-центры и бассейны смогут принимать посетителей, но помещения должны быть заполнены максимум на 20% от единовременной пропускной способности, - написал Дмитрий Азаров.

Также с 15 июля в регионе начинают свою работу музеи и зоопарк. Здесь можно будет принимать посетителей и проводить экскурсии, однако только по предварительной записи, а численность экскурсионных групп не должна превышать пяти человек.

Глава региона также напомнил, что медицинские учреждения Самарской области готовятся к возврату к плановому режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU