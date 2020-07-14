Дмитрий Азаров рассказал, как будут работать фитнес-центры и бассейны с 15 июля
С 15 июля в Самарской области откроются фитнес-центры и бассейны. Однако работать они будут с ограничениями. Об этом рассказал на своей странице в соцсети губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- С завтрашнего дня фитнес-центры и бассейны смогут принимать посетителей, но помещения должны быть заполнены максимум на 20% от единовременной пропускной способности, - написал Дмитрий Азаров.
Также с 15 июля в регионе начинают свою работу музеи и зоопарк. Здесь можно будет принимать посетителей и проводить экскурсии, однако только по предварительной записи, а численность экскурсионных групп не должна превышать пяти человек.
Глава региона также напомнил, что медицинские учреждения Самарской области готовятся к возврату к плановому режиму работы.
ИСТОЧНИК KP.RU