Пожар на складе пластмассы в Самаре: последние новости на 21.00 14 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T21:32:07+03:00

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Продолжается ликвидация пожара на складе пластмассы в Самаре. По данным ГУ МЧС по Самарской области на 21.00 сейчас пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара. Огнеборцам удалось достигнуть серьезных успехов – сейчас общая площадь возгорания составляет всего 650 квадратных метров, причем горят отдельные очаги пламени.

Напомним, пожар на ул.Профильной в Самаре вспыхнул в 13.23 13 июля. Здесь расположен огромный склад с пластиковыми пленками площадью 21 тыс. квадратных метров. Огнеборцы прибыли через 10 минут, к этому времени горело уже на площади более 600 квадратных метров. Воды не хватало, и несмотря на все усилия пожарных площадь возгорания росла, и к концу дня достигла 7,5 тысяч кв.м., огонь прошел 10 тысяч квадратных метров. Огромный столб черного дыма был виден из всех уголков Самары и даже за Волгой, а запах гари распространился по всему городу. Однако превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе эксперты не зафиксировали

Тушат уже вторые сутки: Глава МЧС России по Самарской области Олег Бойко о последних новостях с места пожара на складе ПВХ в Самаре 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU