2020-07-14T21:14:23+03:00
Общество

В Самарской области открываются музеи, зоопарк и бассейны

Они будут работать с ограничениями
Ольга НОВИКОВА
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Питомцы зоопарка с нетерпением ждут посетителей. Фото: Самарский зоопаркПитомцы зоопарка с нетерпением ждут посетителей. Фото: Самарский зоопарк
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В Самарской области с 15 июля открываются музеи и зоопарк. Об этом сообщили региональные власти. Также с 15 июля в регионе возобновят работу фитнес-центры и бассейны

Правда, работать им придется с ограничениями. Как следует из опубликованного постановления, принимать посетителей музеи и зоопарк смогут только по предварительной записи. Проводить экскурсии для туристов можно, но численность таких групп не должна быть больше, чем пять человек.

Прописаны ограничения и для фитнес-центров и бассейнов. Они также начнут работать, однако администрация этих спорткомплексов должна будет следить, чтобы одновременно в зале находилось не более чем 20% от существующей пропускной способности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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