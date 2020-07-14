2020-07-14T21:31:29+03:00
Общество

Площадь пожара на складе пластмассы в Самаре сократилась до 650 квадратных метров

Горят отдельные очаги пламени
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Пожар не могут потушить вторые суткиПожар не могут потушить вторые суткиФото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

Площадь пожара на складе пластмассы в Самаре сократилась до 650 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС. По последним данным, пожар локализован, огнеборцы сражаются с очагами возгорания

- Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара, - сообщает МЧС.

На тушении пожара работает две сотни человек, 74 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, катер и вертолет МЧС, специально прилетевший на помощь самарским огнеборцам из Казани.

Тушат уже вторые сутки: Глава МЧС России по Самарской области Олег Бойко о последних новостях с места пожара на складе ПВХ в Самаре

00:00
00:00

Напомним, пожар на ул.Профильной,6 в Самаре начался днем 13 июля и достиг 7.5 тысяч квадратных метров. Горит склад с пластиковыми пленками. В результате черный дым был виден из всех районов Самары. Однако эксперты взяли пробы воздуха и заверили, что превышения ПДК вредных веществ в настоящее время нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Площадь пожара на складе пластмассы в Самаре сократилась до 650 квадратных метров
В Самарской области открываются музеи, зоопарк и бассейны
Пожар на складе пластмассы в Самаре: последние новости на 21.00 14 июля
Дмитрий Азаров рассказал, как будут работать фитнес-центры и бассейны с 15 июля
Стали известны направления, по которым будет работать Самарский научно-образовательный центр
Дело детдомовца, осужденного за кражу шоколадок, рассмотрят заново
Стало известно, почему Сызрань накрыл плотный смог
Самарские следователи начали проверку истории о женщине, которую морил голодом собственный муж
Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту гибели подростков на воде
Власти Самары рассказали о состоянии озера в парке Металлургов
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
В Тольятти продолжают устанавливать цветочные клумбы во дворах и вдоль дорог
В Самаре рухнувшее дерево придавило магазин, но он продолжил работать
В Самаре на месте бывшего рынка на Аэродромной посадят 100-метровую ель
Ликвидируют последствия: ночная гроза повалила в Самаре 35 деревьев