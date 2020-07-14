14 Июль 2020 2020-07-14T21:31:29+03:00

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Площадь пожара на складе пластмассы в Самаре сократилась до 650 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС. По последним данным, пожар локализован, огнеборцы сражаются с очагами возгорания

- Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара, - сообщает МЧС.

На тушении пожара работает две сотни человек, 74 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, катер и вертолет МЧС, специально прилетевший на помощь самарским огнеборцам из Казани.

Тушат уже вторые сутки: Глава МЧС России по Самарской области Олег Бойко о последних новостях с места пожара на складе ПВХ в Самаре 00:00 00:00

Напомним, пожар на ул.Профильной,6 в Самаре начался днем 13 июля и достиг 7.5 тысяч квадратных метров. Горит склад с пластиковыми пленками. В результате черный дым был виден из всех районов Самары. Однако эксперты взяли пробы воздуха и заверили, что превышения ПДК вредных веществ в настоящее время нет.

ИСТОЧНИК KP.RU