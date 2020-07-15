2020-07-15T09:18:28+03:00
Общество

В Самарской области побит рекорд аномальной жары 80-летней давности

Воздух прогрелся до 40,5 градусов
Владислав КИРСАНОВ
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К концу недели в регионе станет немного прохладнееК концу недели в регионе станет немного прохладнееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 14 июля, в Самарской области снова было аномально жарко. Сразу три метеостанции обновили рекорды многолетней давности.

– В Авангарде и Клявлино был побит рекорд, который держался 80 лет. В 1940-м году там было 37,8 и 35,4 градуса соответственно. Вчера же там было отмечено 40,5 и 36,3 °С. Отклонение составило 2,7 и 0,9 градуса. В Кинель-Черкассах было жарче, чем 24 года назад. В 1996 там было 36,3, а 14 июля 2020 – 38,6, – сообщили синоптики.

В ближайшие дни в Самарской области сохранится жаркая погода. Столбики термометра поднимутся до +37 градусов. При этом возможны дожди, грозы и град. При разгуле стихи поднимется также ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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