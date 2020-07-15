2020-07-15T09:27:07+03:00
Общество

Житель Самарской области с туберкулезом отправлен на принудительное лечение

Гражданин не собирался отправляться в больницу
Денис Лейканд
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Лечение придется пройти принудительноЛечение придется пройти принудительноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кошкинский районный суд вынес решение относительно мужчины, который страдал открытой формой туберкулеза, но не желал ложиться в диспансер. Тем самым он подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих его людей. Высшая инстанция постановила поместить его в лечебницу в принудительном порядке. Решение было передано судебным приставам.

– На основании полученного исполнительного документа в отделении судебных приставов Кошкинского района Самарской области возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебными приставами совместно с представителями медицинского учреждения совершен выход по месту жительства должника – передает УФССП по Самарской области.

Больной был в принудительном порядке госпитализирован. Его ждет курс необходимого лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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