Житель Самарской области с туберкулезом отправлен на принудительное лечение

15 Июль 2020 2020-07-15T09:27:07+03:00

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Кошкинский районный суд вынес решение относительно мужчины, который страдал открытой формой туберкулеза, но не желал ложиться в диспансер. Тем самым он подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих его людей. Высшая инстанция постановила поместить его в лечебницу в принудительном порядке. Решение было передано судебным приставам.

– На основании полученного исполнительного документа в отделении судебных приставов Кошкинского района Самарской области возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебными приставами совместно с представителями медицинского учреждения совершен выход по месту жительства должника – передает УФССП по Самарской области.

Больной был в принудительном порядке госпитализирован. Его ждет курс необходимого лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU