2020-07-15T09:37:39+03:00
Общество

В Самарской области задержали 46-летнего драгдилера с 800 граммами наркотиков

Он сообщил, что выращивал коноплю для личного употребления
Светлана Семушкина
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Возбуждено уголовное дело, расследование продолжаетсяВозбуждено уголовное дело, расследование продолжаетсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самарской области по Красноярскому району задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В подвале гаража 46-летнего подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли коноплю и оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.

– В результате экспертизы установлено, что в горшках мужчина вырастил коноплю общей массой более 800 грамм. По его словам, цели сбыта не было, выращивал для себя. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, версия проверяется правоохранителями, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержание произошло в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» по выявлению и уничтожению незаконных выращивания наркосодержащих растений, и пресечению каналов их сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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