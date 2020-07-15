В Самарской области задержали 46-летнего драгдилера с 800 граммами наркотиков
Сотрудники полиции Самарской области по Красноярскому району задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В подвале гаража 46-летнего подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли коноплю и оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.
– В результате экспертизы установлено, что в горшках мужчина вырастил коноплю общей массой более 800 грамм. По его словам, цели сбыта не было, выращивал для себя. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, версия проверяется правоохранителями, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Задержание произошло в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» по выявлению и уничтожению незаконных выращивания наркосодержащих растений, и пресечению каналов их сбыта.
ИСТОЧНИК KP.RU