В Самарской области предприниматель незаконно хотел вывезти 60 кубометров древесины

15 Июль 2020 2020-07-15T10:12:47+03:00

За это правонарушение он понес административное наказание

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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области рассказали о выявленном факте незаконного вывоза хвойных пород древесины с территории Ново-Буянского лесничества Красноярского района. Индивидуальный предприниматель не имел карантинного сертификата.

– Соответствующий норматив действует с 2008 года. Не составив сертификат на вывозимую из фитосанитарной зоны партии древесины в размере 60 кубических метров, предприниматель нарушил закон, создал угрозу распространения карантинных объектов на территории региона, – сообщили в надзорном органе.

За данное нарушение гражданин был привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в соответствии с КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU