В Самарской области предприниматель незаконно хотел вывезти 60 кубометров древесины
Специалисты Россельхознадзора по Самарской области рассказали о выявленном факте незаконного вывоза хвойных пород древесины с территории Ново-Буянского лесничества Красноярского района. Индивидуальный предприниматель не имел карантинного сертификата.
– Соответствующий норматив действует с 2008 года. Не составив сертификат на вывозимую из фитосанитарной зоны партии древесины в размере 60 кубических метров, предприниматель нарушил закон, создал угрозу распространения карантинных объектов на территории региона, – сообщили в надзорном органе.
За данное нарушение гражданин был привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в соответствии с КоАП России.
ИСТОЧНИК KP.RU