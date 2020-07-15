2020-07-15T10:12:47+03:00
Общество

В Самарской области предприниматель незаконно хотел вывезти 60 кубометров древесины

За это правонарушение он понес административное наказание
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Грубое нарушение было пресеченоГрубое нарушение было пресеченоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Специалисты Россельхознадзора по Самарской области рассказали о выявленном факте незаконного вывоза хвойных пород древесины с территории Ново-Буянского лесничества Красноярского района. Индивидуальный предприниматель не имел карантинного сертификата.

– Соответствующий норматив действует с 2008 года. Не составив сертификат на вывозимую из фитосанитарной зоны партии древесины в размере 60 кубических метров, предприниматель нарушил закон, создал угрозу распространения карантинных объектов на территории региона, – сообщили в надзорном органе.

За данное нарушение гражданин был привлечен к административной ответственности. Ему был назначен штраф в соответствии с КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти начальник тюрьмы подозревается в получении взятки
Школьник из многодетной семьи в Самаре получил планшет в подарок
В Самарской области на пьяного водителя возбудили уголовное дело
В Самару возвращается «Том Сойер Фест»
Названа дата открытия океанариума в Самаре после карантина
Медики раскрыли причины смерти четырех жителей Самарской области с коронавирусом
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок общероссийскому показателю
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 59 человек в Самарской области
С самарских пляжей вывезли 200 кубометров мусора
В Тольятти четыре человека пострадали в ДТП двух легковушек
В Самарской области за сутки от коронавируса умерло четыре человека
Самарский зоопарк выходит с карантина
В Самарской области еще 59 человек заболели коронавирусом
Почти 20 улиц Самары останутся без горячей воды
В Самарской области предприниматель незаконно хотел вывезти 60 кубометров древесины