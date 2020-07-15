2020-07-15T10:18:35+03:00
Общество

Почти 20 улиц Самары останутся без горячей воды

Это связано с проверками теплосетей
Денис Лейканд
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все испытания должны закончиться 18 июляВсе испытания должны закончиться 18 июляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Представители «Т Плюс» Самара сообщили, что с 16 июля в регионе сразу несколько десятков домов останутся без горячей воды. Это связано с плановой проверкой на Самарской Теплоэлектроцентрали.

– До 18 июля текущего года будет приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в пределах улиц: проспекта Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Магистральная, Литвинова, Земеца, проспекте Кирова, Победы, Промышленности, Советской Армии, Московское шоссе, Потапова, Ново-Садовая, 1 просека, 5 просека, Солнечная, Ташкентская, Алма-Атинская, – говорится в сообщении коммунальщиков.

Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере, направленной на подготовку к отопительному сезоне 2020-2021. Кроме того, не рекомендуется оставлять свои транспортные средства вблизи тепломагистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти начальник тюрьмы подозревается в получении взятки
Школьник из многодетной семьи в Самаре получил планшет в подарок
В Самарской области на пьяного водителя возбудили уголовное дело
В Самару возвращается «Том Сойер Фест»
Названа дата открытия океанариума в Самаре после карантина
Медики раскрыли причины смерти четырех жителей Самарской области с коронавирусом
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок общероссийскому показателю
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 59 человек в Самарской области
С самарских пляжей вывезли 200 кубометров мусора
В Тольятти четыре человека пострадали в ДТП двух легковушек
В Самарской области за сутки от коронавируса умерло четыре человека
Самарский зоопарк выходит с карантина
В Самарской области еще 59 человек заболели коронавирусом
Почти 20 улиц Самары останутся без горячей воды
В Самарской области предприниматель незаконно хотел вывезти 60 кубометров древесины