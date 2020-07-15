Почти 20 улиц Самары останутся без горячей воды

15 Июль 2020 2020-07-15T10:18:35+03:00

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Представители «Т Плюс» Самара сообщили, что с 16 июля в регионе сразу несколько десятков домов останутся без горячей воды. Это связано с плановой проверкой на Самарской Теплоэлектроцентрали.

– До 18 июля текущего года будет приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в пределах улиц: проспекта Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Магистральная, Литвинова, Земеца, проспекте Кирова, Победы, Промышленности, Советской Армии, Московское шоссе, Потапова, Ново-Садовая, 1 просека, 5 просека, Солнечная, Ташкентская, Алма-Атинская, – говорится в сообщении коммунальщиков.

Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере, направленной на подготовку к отопительному сезоне 2020-2021. Кроме того, не рекомендуется оставлять свои транспортные средства вблизи тепломагистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU