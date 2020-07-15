Самарский зоопарк выходит с карантина

15 Июль 2020 2020-07-15T10:53:23+03:00

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После месяцев карантина Самарский зоологический парк, в числе многих других развлекательных учреждений, снова открывает свои двери для посетителей.

– Гости обязаны соблюдать на территории зоопарка необходимые правила защиты от COVID-19. Вход в зоопарк разрешен только в масках. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и все другие рекомендации медиков, – сообщили представители зоопарка.

Как раз к открытию в зоопарке появились новые постояльцы – целая корзина детенышей тигровых питонов. Малыши вылупились из яиц в июне этого года. Зоопарк работает летом каждый день с 10:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU