2020-07-15T11:06:07+03:00
Общество

В Самарской области за сутки от коронавируса умерло четыре человека

Общее число погибших от инфекции составляет 70 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 6078 заболевших COVID-19Всего в регионе 6078 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в области сразу четыре человека погибли от заражения. Общее число жертв COVID-19 составляет 70 пациентов.

– Общее число заболевших составляет 6078 жителей области. 3745 из них выздоровели и были выписаны. На амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 2263 человека, – говорится в сообщении.

Отмечается, что коэффициент смертности на 100 тысяч человек в губернии составляет 2,2. Гражданам по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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