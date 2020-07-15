В Тольятти четыре человека пострадали в ДТП двух легковушек

15 Июль 2020 2020-07-15T11:29:43+03:00

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Вчера, 14 июля, в Тольятти произошло ДТП. 76-летний водитель «Весты» двигался по Цветному бульвару. В определенный момент он не уступил дорогу «Дэу», за рулем которой был 30-летний мужчина. В результате произошло столкновение.

– Пострадали четыре пассажира в иномарке. Среди них 47-летняя и 45-летняя женщина, а также 29-летний мужчина и 18-летняя девочка. Всем им после оказания помощи назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Во всех деталях происшествия будут разбираться сотрудники ГИБДД. По итогам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU