С самарских пляжей вывезли 200 кубометров мусора

15 Июль 2020 2020-07-15T11:40:07+03:00

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Аномальная жара и запрет на выезд в другие страны обеспечили большую популярность самарских пляжей. В связи с наплывом горожан администрации усиливают меры по уборке пляжей.

– Она осуществляется дважды в день - с 05.00 до 09.00 и после 18.00. Если отдыхающих на пляже очень много, патрулирование и сбор мусора проводятся дополнительно в дневное время. Помимо этого на пляже регулярно проводится очистка дна от мусора, а также откачка и санитарная обработка туалетов, – сообщает администрация Самары.

На территории всех городских пляжей установили 250 урн для мусора. уже вывезено более 200 кубометров мусора.Также в этом году 2 пляжа (на Некрасовском и Полевом спусках) были оборудованы всем необходимым для отдыха людей с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU