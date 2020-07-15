Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 59 человек в Самарской области

15 Июль 2020 2020-07-15T11:56:54+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели еще 59 человек, которых выявили по данным на сегодня, 15 июля. Всего в области 6078 инфицированных, 3745 из них выздоровели и были выписаны, 70 – скончались.

– 43 человека выявили в Самаре, по четыре – в Тольятти и Волжском районе, двое – в Кинеле, по одному – в Сызрани, Кинельском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноармейском и Пестравском районах, – говорится в сообщении.

Четыре человека ранее контактировали с уже заболевшими. По два таких гражданина в Самаре и Тольятти. У 41 пациента выявлен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 14 человек болели, не имея при этом никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU