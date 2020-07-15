Медики раскрыли причины смерти четырех жителей Самарской области с коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T12:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 июля, в Самарской области зафиксировали сразу четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв новой инфекции достигло 70 человек. Большинство из умерших имели сопутствующие заболевания.

– За минувший день спасти не удалось 65-летнюю женщину, страдавшую заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 76-летнюю женщину с теми же заболеваниями. Также умер 81-летний мужчина с заболеваниями сердца и онкологическим заболеванием и 66-летняя женщина без дополнительных заболеваний, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Всего в губернии 6078 заболевших COVID-19. Более половины их них – 3745 – выздоровели и были выписаны с амбулаторного и стационарного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU