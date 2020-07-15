2020-07-15T12:16:59+03:00
Общество

Названа дата открытия океанариума в Самаре после карантина

Стало известно, когда самарский океанариум снова откроется после карантина
Ольга НОВИКОВА
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Питомцы океанариума соскучились по посетителямПитомцы океанариума соскучились по посетителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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16 июля открывается Самарский океанариум. Он возобновит свою работу после более чем трехмесячного перерыва, связанного с режимом самоизоляции. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в океанариуме.

Напомним, ранее сообщалось, что океанариум может начать свою работу с 3 июля, однако этого не произошло. А на этой неделе глава региона подписал постановление, которое разрешило возобновить работу музеям и зоопарку.

- Сегодня мы согласовали с властями и открытие океанариума, - сообщили представители организации. – И с завтрашнего дня начинаем работу.

Конечно, посетителям придется соблюдать ряд ограничений. На входе нужно будет обработать руки санитайзером, внутри помещения рекомендуют надеть маску (тем, у кого ее нет, выдадут на входе). Есть и ограничен7ия по количеству посетителей. Площадь океанариума – 2 тысячи квадратных метров, поэтому единовременно здесь может находиться не более 50 человек. При наполнении океанариума остальных желающих попасть внутрь попросят немного подождать и прогуляться по торговому центру.

- За время пандемии было продано три тысячи билетов с 50-процентной скидкой, - рассказали в океанариуме. – Эти деньги помогли нам выжить – ведь животных нужно было регулярно кормить, менять воду и т.д. Все эти билеты будут действовать еще долго. Поэтому чтобы избежать очередей мы убедительно просим посетителей не стремить приехать в океанариум непременно в самые первые дни после открытия и с пониманием отнестись к просьбам подождать на входе, если помещение уже будет заполнено.

В океанариуме говорят, что питомцы очень соскучились по посетителям и с нетерпением ждут открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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