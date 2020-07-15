В Самару возвращается «Том Сойер Фест»

15 Июль 2020 2020-07-15T12:27:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный самарский фестиваль «Том Сойер Фест» вернется в конце июля. Оргнанизаторы назначили старт нового сезона, который станет шестым, на 27 июля. В этом году в рамках фестиваля будет отреставрирован фасад деревянного дома на Братьев Коростелевых, 127, который является жилым домом.

– Научиться делать из исторических деревянных домов комфортное жилье в центре города, как делают в Скандинавии или Германии, - очень важное начинание. Следующим объектом станет трансформаторная подстанция в стиле модерн. Эта работа будет сделана совместно с «Самарской сетевой компанией», - говорят организаторы.

Также в рамках фестиваля совместно с художником Андреем Сяйлевым на одной из стен улицы Ленинградской появится новое панно. Первые работы начнутся 28 июля на улице Братьев Коростелевых.

ИСТОЧНИК KP.RU