2020-07-15T12:27:20+03:00
Общество

В Самару возвращается «Том Сойер Фест»

Шестой сезон фестиваля откроется 27 июля
Денис Лейканд
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У организаторов большие планы ФОТО: «Том Сойер Фест»У организаторов большие планы ФОТО: «Том Сойер Фест»
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Известный самарский фестиваль «Том Сойер Фест» вернется в конце июля. Оргнанизаторы назначили старт нового сезона, который станет шестым, на 27 июля. В этом году в рамках фестиваля будет отреставрирован фасад деревянного дома на Братьев Коростелевых, 127, который является жилым домом.

– Научиться делать из исторических деревянных домов комфортное жилье в центре города, как делают в Скандинавии или Германии, - очень важное начинание. Следующим объектом станет трансформаторная подстанция в стиле модерн. Эта работа будет сделана совместно с «Самарской сетевой компанией», - говорят организаторы.

Также в рамках фестиваля совместно с художником Андреем Сяйлевым на одной из стен улицы Ленинградской появится новое панно. Первые работы начнутся 28 июля на улице Братьев Коростелевых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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