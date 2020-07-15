2020-07-15T12:47:16+03:00
Общество

В Самарской области на пьяного водителя возбудили уголовное дело

Мужчина, имея все признаки опьянения, отказался проходить медобследование
Денис Лейканд
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Мужчина рискует ближайшие два года провести за решеткойМужчина рискует ближайшие два года провести за решеткойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники полиции Жигулевска остановили водителя на улице Энергетиков. Во время общения с гражданином полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Но водитель отказался проходить проверку и был доставлен в местное отделение внутренних дел.

– В ходе проверки личности водителя выяснилось, что в 2019 году он привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину отстранили от вождения автомобиля. В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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