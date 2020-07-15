2020-07-15T12:47:22+03:00
Общество

Школьник из многодетной семьи в Самаре получил планшет в подарок

Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Школьник из многодетной семьи в Самаре получил планшет в подарокШкольник из многодетной семьи в Самаре получил планшет в подарок
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В Самарской области продолжается акция «Помоги учиться дома» от партии «Единая Россия» В ее рамках уже 80 семей получили планшеты для дистанционного обучения.

Савве КовалЮ электронный гаджет подарили в рамках акции единороссов "Помоги учиться дома". С таким устройством юноша быстрее достигнет успехов и в школьных дисциплинах, и в дополнительных предметах. Школьник уже планирует изучать японский язык.

Раньше Савве приходилось непросто, ведь в его семье на семерых детей – один ноутбук. Семья недавно переехала в областную столицу и здесь их взял под свое крыло секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Промышленного района Виктор Воропаев.

- Отличный парень растет, занимается спортом, хорошо учится, знаменосец в казачьем отряде. Да и семья многодетная. У Татьяны Александровны – семь детей. Конечно, непросто их растить и женщине нужна наша помощь, - поделился он после вручения подарка юному Савве.

Присоединился к поздравлению мальчика спикер Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

- Раньше с именем Савва я знал только Савву Морозова. Замечательный меценат. Теперь есть у меня еще один знакомый с таким прекрасным необычным именем, - улыбнулся он, общаясь с мальчишкой.

Хочется верить, что «умный» подарок мотивирует парня на новые свершения и его имя будет не менее известно, чем имя мецената.

ИСТОЧНИК KP.RU

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