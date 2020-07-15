На трассе М-5 в Тольятти изменили схему движения в сторону Самары

15 Июль 2020 2020-07-15T16:51:08+03:00

При этом схема движения в сторону Тольятти не поменялась. Фото: ФКУ «Поволжуправтодор».

Изменить размер текста: A A

В Тольятти на 974 км трассы М-5 «Урал» изменили схему движения. В частности, машины пустили под строящимся путепроводом со стороны Москвы в направлении Самары, сообщает Поволжуправтодор.

- Теперь при движении в направлении Самары после кольца улиц Куйбышева, Магистральной и Железнодорожной перераспределяются потоки транспортных средств. Для проезда транзитного транспорта и автомобилей местных жителей в направлении Самары необходимо пользоваться вновь построенным съездом под путепроводом. Для этого в районе надземного пешеходного перехода необходимо продолжать движение по двум крайним правым полосам автодороги, - уточнили в Поволжуправтодоре.

Для выезда машин с улицы Параллельной на перекрестке с М-5 установили светофор.

При этом движение в направлении Тольятти не изменилось. Для проезда в город работают две крайние левые полосы на повороте с улицы Магистральной на Громовую. На этом перекрестке также поставили светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU