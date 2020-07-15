2020-07-15T18:54:07+03:00
Общество

В Самарской области сменили военного комиссара

Александр Даньшин вышел на пенсию
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Даньшин покинул постДаньшин покинул пост
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В Самарской области меняется главный военные комиссар. Александр Даньшин 15 июля подвел итоги последнего в своей карьере призыва в регионе и рассказал, что выходит на пенсию. В 2020 году экс-военкому исполняется 66 лет.

Его место займет Алексей Вдовин из второй гвардейской армии, здесь он работал начальником оперативного отдела. Имеет звание полковника.

Александр Даньшин занимал пост военкома региона 13 лет, сюда его перевели из Удмуртии. Родился экс-военком 15 октяюря 1945 года, он окончил высшее танковое училище.

Напомним, что сегодня подвели итоги военного призыва - 2020 в регионе. Более 3000 человек отправили к местам службы. 15 самарцев попали в Президентский полк, есть и те, кто будет служить в научной роте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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