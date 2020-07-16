2020-07-16T00:20:28+03:00
Общество

16 июля Самарскую область ждет палящий зной, ураган и град

Погодные капризы уже кажутся жителям региона привычными
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самару ждет очень странная погодаСамару ждет очень странная погода
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Синоптики Приволжского УГМС снова предупреждают о желтом уровне погодной опасности. 16 июля днем погода будет очень странной и неоднороной. Во-первых, будет довольно жарко - до +36 градусов. Хотя, после +39 +40 это кажется чуть ли не легкой прохладой.

Во-вторых, погода будет испытывать горожан на прочность. Так, местами по региону обещают грозы, шквалистый ветер до 21 метра в секунду и даже град. Все дело в том, что воздушные массы движутся над областью, встречаясь и вступая в конфликт.

В целом 16 июня возможны кратковременные дожди. А вот град с высокой степенью вероятности может пройти именно в Самаре. А вот жара будет в отдаленных районах.

А вот в пятницу ветер сменится на северо-западный, похолодание продолжится - даже до +25 градусов. Примерно такая же нежаркая температура будет ждать жителей региона на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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