2020-07-16T08:45:29+03:00
Общество

В Самарской области 22-летний водитель «Гранты» разбился насмерть

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Владислав КИРСАНОВ
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Молодой человек погиб на местеМолодой человек погиб на местеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня, 16 июля, ранним утром произошло ДТП в Самарской области. В районе 4 часов утра 22-летний водитель «Гранты» ехал по автодороге «Самара-Бугуруслан». В определенный момент он нарушил правила расположения машины на проезжей части, в результате чего не справился с управлением.

– Машину выбросило в кювет, где она перевернулась. Водитель легковушки получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП до приезда медиков, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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