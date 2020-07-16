В Самарской области 22-летний водитель «Гранты» разбился насмерть
Сегодня, 16 июля, ранним утром произошло ДТП в Самарской области. В районе 4 часов утра 22-летний водитель «Гранты» ехал по автодороге «Самара-Бугуруслан». В определенный момент он нарушил правила расположения машины на проезжей части, в результате чего не справился с управлением.
– Машину выбросило в кювет, где она перевернулась. Водитель легковушки получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП до приезда медиков, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU