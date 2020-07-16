Самарцу грозит два года лишения свободы за нападение на фельдшера "Скорой помощи"
Самарца отдали под суд за нападение на медиков - ЧП произошло 18 марта на Московском шоссе.
Прибывшая по вызову бригада "Скорой помощи" обнаружила, что пациент пьян и ведет себя крайне агрессивно. Он сначала кричал и бранился на медиков, а потом схватил деревянную табуретку и ударил им фельдшера прямо по голове.
В полиции возбудили уголовное дело, обвинительное заключение по нему прокуратура утвердила 10 июля.
- Обвинение ему предъявлено по ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары.
За это преступление закон предусматривает несколько видов наказания: обязательные, исправительные и принудительные работы, ограничение и даже реальное лишение свободы на срок до 2 лет.
Решать, виноват ли самарец и какое-наказание он понесет за свой поступок, в ближайшее время будет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU