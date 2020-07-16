2020-07-16T11:17:47+03:00
Общество

Два человека погибли в страшной аварии в Самарской области

Водитель легковушки врезался в грузовик
Владислав КИРСАНОВ
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Спастись у водителя и пассажира не было шансовСпастись у водителя и пассажира не было шансовФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня утром, 16 июля, в Ставропольском районе Самарской области произошла страшная трагедия. На трассе М-5 «Урал» водитель «Приоры» не справился с управлением, после чего его авто выбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком.

– Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобиль разорвало на части Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобиль разорвало на частиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростного режима на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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