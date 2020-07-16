За убийство младенца утюгом житель Самарской области может попасть в колонию на 18 лет

16 Июль 2020 2020-07-16T14:50:05+03:00

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- Я, может быть, где-то был неправ, но я не наносил ударов, утюг не брал, дочка просто выпала у меня из рук, - Владимир Чичаев до сих пор пытается убедить суд в том, что 2-месячную дочку не убивал.

Но эксперты говорят: следы утюга на голове ребенка не скрыть, картина преступления достаточно определенная.

Поэтому сегодня зампрокурора Самарской области Алексей Павлов запросил Владимиру Чичаеву 18 лет колонии строгого режима за убийство малолетней дочки.

Напомним, преступление было совершено 8 февраля в городе Октяьрьск. По версии следствия, Владимир Чичаев, раздраженный плачем дочки, нанес ей два удара утюгом по голове. На крики из кухни вышла его сожительница Наталья Канабеева. По ее версии, девочка была жива, они положили ее в кроватку, а когда подошли к ней минут через 10, малютка уже не дышала.

Родители сначала испугались, сбежали к родственникам, потом запили, решили избавиться от трупа. Мать девочки нашла черный пакет, туда положили трупик, а отец вынес его на близлежащую стихийную свалку.

Гособвинение простит признать Наталью Канабееву виновной в заведомо необещанном укрывательстве преступления и назначить ей полтора года условно. Женщина и ее адвокат с такой перспективой согласны.

А вот Чичаев и ее адвокат против: они просят переквалифицировать обвинение с убийства малолетней на причинение смерти по неосторожности и назначить ему обвинение ниже низшего.

Суд удалился в совещательную комнату, приговор может быть оглашен уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU