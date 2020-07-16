В Самарской области водители открыли охоту на детей. Но они сами виноваты

16 Июль 2020 2020-07-16T15:12:59+03:00

За сутки на дорогах пострадали шесть школьников, трое из них были на велосипедах

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Шестеро школьников пострадали на дорогах Самарской области за одни сутки. И эта тенденция внушает опасения. Трое детей в момент аварии были на велосипедах - на этот факт госавтоинспеция обращает особенное внимание.

По данным ГИБДД, 14-летняя девочка в Сызрани, 8-летний мальчик в Безенчуке и 11-летняя девочка в Тольятти допустили одну и ту же ошибку. Все они на нерегулируемых перекрестках не сошли с велосипеда, а продолжили ехать по проезжей части. В итоге водители не смогли оценить ситуацию и дети оказались под колесами. Все пострадавшие оказались в больнице с ушибами, травмой головы, ноги.

Избежать проблемы было бы можно. Для этого ГИБДД просит родителей поговорить с детьми о правилах дорожного движения. В частности, стоит обратить особенное внимание ребенка, что переходить дорогу можно только ведя велосипед рядом с собой.

Выезжая на дорогу нужно иметь всю амуницию: световозращающие элемпенты, защиту.

При этом осторожнее нужно быть и водителям. Еще двое детей пострадали именно по их вине: в Красноярском районе 4-летний малыш с дедушкой переходил дорогу на нерегулируемом прееходе и оказался под автомобилем. В итоге у него черепно-мозговая травма и рваная рана уха.

Чаще всего в регионе участниками ДТП становятся дети от 11 до 15 лет. За шесть месяцев 193 ребенка получили травмы и четверо погибли на дорогах. Все погибшие были пассажирами автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU