В Самарской области вылечили от коронавируса еще 67 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T15:26:27+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал о новых выписанных пациентах с COVID-19. Общее число заболевших в области составляет 6135 человек. Более половины из них – 3812 уже завершили курс лечения, еще 73 человека – скончались.

– За прошедшие сутки из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского района, Похвистнево и Кинеля выписали 28 человек. Еще 39 пациентов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Ставропольского района завершили амбулаторное лечение, – говорится в сообщении.

Таким образом, на активном лечении находятся 2250 человека. Под наблюдением медиков по COVID-19 остаются еще 293 человека. За все время было проведено 365 665 анализов на инфекцию, в том числе 4482 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU