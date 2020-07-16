2020-07-16T15:26:27+03:00
Общество

В Самарской области вылечили от коронавируса еще 67 человек

Общее число спасенных пациентов составляет 3812 жителей региона
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе находятся на лечении 2250 жителяВсего в регионе находятся на лечении 2250 жителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал о новых выписанных пациентах с COVID-19. Общее число заболевших в области составляет 6135 человек. Более половины из них – 3812 уже завершили курс лечения, еще 73 человека – скончались.

– За прошедшие сутки из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского района, Похвистнево и Кинеля выписали 28 человек. Еще 39 пациентов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Ставропольского района завершили амбулаторное лечение, – говорится в сообщении.

Таким образом, на активном лечении находятся 2250 человека. Под наблюдением медиков по COVID-19 остаются еще 293 человека. За все время было проведено 365 665 анализов на инфекцию, в том числе 4482 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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