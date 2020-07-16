2020-07-16T15:46:07+03:00
Общество

В Самаре бойцы СОБР проводят обыски в офисе судебных приставов

На должностных лиц возбуждены уголовные дела [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Должностных лиц подозревают в превышении полномочий ФОТО: СУ СК России по Самарской областиДолжностных лиц подозревают в превышении полномочий ФОТО: СУ СК России по Самарской области
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Следственный отдел по Промышленному району Самары возбудил в отношении должностных лиц из числа руководства межрайонного отдела судебных приставов по исполнению налоговых постановлений уголовные дела по статье «превышение должностных полномочий».

– Следствие располагает информацией, согласно которой органы УФССП России по Самарской области не обеспечили регистрацию 7299 судебных приказов, 4586 исполнительных листов в период с 2013 по 2020 годы. Это привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов государства и отсутствии поступления в бюджет страны соответствующих средств, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

В настоящее время в помещениях межрайонного отдела судебных приставов осуществляются обыски, сопровождение которых оказывают сотрудники СОБР регионального Управления Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается.

Обыск в здании УФССП по Самарской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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