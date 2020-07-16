В Самаре разгорелась гаражная битва. Власти объяснили, в чем дело

16 Июль 2020 2020-07-16T15:55:53+03:00

Собственники гаражей на ул.Партизанской грудью встали на их защиту, видео вызвало массу откликов. Но оказалось, что все не так просто

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В Самаре разгорелась гаражная битва. В соцсетях появилось видео, как на ул.Партизанской, 78 трактор пытается снести металлические гаражи, а их владельцы грудью встают на защиту своего имущества.

- Вскрывают гаражи, вытаскивают вещи, выволакивают машины, - возмущаются владельцы гаражей. – Накануне вечером клеят бумажки, что надо убрать, чтобы человек ничего не успел сделать. Бумажки эти без печатей и подписей, непонятно кем выписанные. Гаражи потом не вывозят на штрафстоянку, как положено, а сразу разрезают на металлолом.

Правда, на резонный вопрос участкового – что же мешало владельцам раньше оформить гаражи по всем правилам, те лишь пожимали плечами – ну да, может и незаконно, но, дескать, всегда здесь стояли, никому не мешали.

В мэрии журналисту «КП-Самара» объяснили – гаражи незаконные, и борьба с ними ведется уже год.

Летом 2019 года было принято постановление администрации района о вывозе незаконных гаражей по адресу ул.Партизанская, д.78, - рассказал замглавы администрации Железнодорожного района Евгений Тарасов. - Как положено в этом случае, гаражи актировались, на гаражи была развешена информация о предстоящем сносе самовольных установленных объектов. Владельцам предлагалось в течение семи дней самостоятельно вывезти свое имущество. И подавляющее число владельцев этих гаражей проявили сознательность и вывезли их. Всего с прошлого года с данной территории было вывезено порядка 100 гаражей. Однако владельцы 4 гаражей категорически отказались вывозить гаражи, при этом не предоставив никаких договоров либо документов на гаражи. Сегодня подрядная организация предприняла попытку вывезти незаконные объекты, которой воспрепятствовали владельцы. Однако, после переговоров, нам удалось достичь договоренности: в течение 15 дней владельцы обязались вывезти свои гаражи.

ИСТОЧНИК KP.RU