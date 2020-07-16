В ОСВОД рассказали, что чаще всего случается с самарцами на пляже

16 Июль 2020 2020-07-16T16:24:52+03:00

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Специалисты самарского ОСВОД рассказали, что чаще всего случается на пляже с самарцами. Спасатели работают уже с 15 июня, за это время им пришлось столкнуться с несколькими основными проблемами.

Во-первых, настоящим бичом стали пьющие подростки. Они устраивают около воды алькогольные вечеринки и это не приводит ни к чему хорошему. Уже трижды пришлось вызывать скорую помощь детям, перебравшим спиртного, а буквально 15 июля на пляж Поляны имени Фрунзе пришлось вызывать полицию из-за разбушевавшегося нетрезвого подростка.

Также спасатели рассказали, что часто люди обращаются за помощью потому, что им стало плохо из-за хронических болячек, а лекарства они забыли дома. Так что отдыхающих просят проверять аптечку перед выходом.

Пять раз на пляжах за месяц терялись дети. Всех нашли, понадобилось на это буквально пять минут.

30 человек спасли из воды, когда они начали тонуть из-за того, что ногу свело судорогой или случилось что-то другое. И 35 раз помощь потребовалась тем, кто получил солнечный удар.

Спасатели работают на пляжах постоянно и периодически напоминают о правилах безопасности на воде и на солнце.

Напомним, что пляжи пока работают полуофициально. На них действует требование к социальной дистанции. О состоянии самарских пляжей и о том, могут ли у нас появиться пляжи частные, поговорим вечером в 18.03 в программе "Тема дня" на радио КП-Самара с руководителем управления благоустройства Управление благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Александром Андрияновым. Ждем ваших мнений и предложений о частных пляжах по телефону прямого эфира 379-39-39.

ИСТОЧНИК KP.RU